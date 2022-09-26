تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 85.10 دولار و77.79 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

تراجعت أسعار النفط اليوم الأثنين حيث سجلت 85.10 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.79 دولار للبرميل، وجاء تراجع أسعار النفط وسط المخاوف من انخفاض الطلب على الوقود،مع التوقعات بركود عالمى.

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أمس المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية في عام 2022، وتصل إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر.

وتأثرت أسعار النفط سلبا بكلا من: رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى أعلى معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، للحد من التضخم، مما يزيد من احتمالية حدوث ركود قد يؤثر سلباً على آفاق الطلب على النفط.

ارتفاع مخزونات النفط التجارية الأمريكية للأسبوع الثالث، مع استمرار السحب من المخزونات الاستراتيجية التي سجلت أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 1984.

انخفاض متوسط الطلب المحلي الأمريكي على الغازولين في الأربعة أسابيع الماضية إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير 2022.

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2002، مما جعل النفط الخام أكبر تكلفة بالعملات الأخرى.