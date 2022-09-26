تحرير 76 محضرا وضبط كميات من الأرز والدقيق ومستحضرات التجميل بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بقيادة عيد عبد الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومنال إحسان وكيلة المديرية، حملة رقابية مكبرة من خلال الإدارات التموينية المختلفة، وذلك من أجل بتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة ومحاربة كل محاولات الاستيلاء على الدعم، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتمكن مأموري الضبط القضائي بالرقابة التموينية والرقابة التجارية وحماية المستهلك بديوان عام المديرية والإدارات التابعة على مستوى المحافظة من ضبط العديد من المخالفات، من تمكن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف محمد عبد السلام، من تحرير 5 محاضر نقص وزن، و3 محاضر غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم وجود ميزان، ومحضر عدم إعطاء بون، ومحضر عدم وجود قائمة تشغيل

وفي غرب شبرا الخيمة تم ضبط مصنع لصناعة الحلويات، بدون ترخيص، ويستخدم أسطوانات بوتاجاز وعدم وجود فواتير، وضبط 50 كيلو دقيق، و50 كيلو سكر، و25 كيلو نشا، و2 أسطوانات بوتاجاز تجارية، وكذلك ضبط ثلاجة لحوم بها لحوم مجهولة المصدر وبها 50 كيلو لحوم، وضبط 2 محل لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحريز 200 علبة سجائر، وتحرير 3 محاضر لمخابز لنقص الوزن، ومحضر غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر عدم وجود قائمة تشغيل.

أما في إدارة الخانكة، فتم ضبط محل منظفات لحيازة صابون مجهول المصدر وملح بدون فواتير وبه 120 كيلو صابون سائل، و100 كيلو ملح، وكذلك ضبط مخزن لمواد خام تستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل وبه 3525 لتر سائل يستخدم في صناعة مستحضرات التجميل، و1000 كرتونة بكل كرتونة 360 عبوة زجاجية مخصصة للتعبئة، و72 كرتونة كل كرتونة بها 5000 غطاء زجاجة، و18 كرتونة كل كرتونة بها 200000 فرشتة، وماكينة لصق استيكر ببيانات مستحضرات التجميل، كما تم تحرير 4 محاضر نقص وزن، و3 عدم نظافة المعجن، و3 عدم وجود قائمة تشغيل، و2 غير مطابق للمواصفات .

وفى قليوب تم تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لأحد المخابز، 2 محضر لعدم وجود لوحة تشغيل، و2 محضر عدم وجود ميزان، كما تم تحرير 2 محضر جنحة لمحلات لعدم الإعلان عن الأسعار، وفي إدارة قها تم تحرير 3 محاضر نقص وزن، و3 عدم نظافة المعجن، و2 عدم وجود قائمة تشغيل، ومحضر عدم إعطاء بون، وفي إدارة شبين القناطر تم تحرير 5 محاضر نقص وزن، و2 غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم وجود ميزان

وفي القناطر الخيرية، تم تحرير 4 محاضر نقص وزن، ومحضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحضر عدم وجود لوحة تشغيل، ومحضر عدم نظافة المعجن، ومحضر جنحة ضد محل بقالة لحيازة سكر بدون بيانات، وتحريز 200 كيس سكر، ومحضر جنحة ضد محل بقالة لعرض سلع غذائية "جبن أبيض" غير صالح للاستهلاك الآدمي وتحريز 500 كيلو جبن أبيض فاسد، ومحضر جنحة ضد مطعم مشويات لاستخدام لحوم مجهولة المصدر، وتحريز 10 كيلو لحم مفروم.

وفي شرق شبرا الخيمة، تم تحرير محضر جنحة ضد مصنع حلويات للعمل بدون ترخيص، كما تم ضبط 2 شيكارة دقيق بدون فواتير، ومحضر جنحة ضد محل تمويني غلق بدون إذن مسبق من الجهات المختصة، ومحضر جنحة ضد ثلاجة للعمل بدون ترخيص، ومحضر جنحة ضد محل علافة للعمل بدون ترخيص وعدم الإعلان عن أسعار الأرز، حيث تم ضبط 250 كيلو أرز، وتحرير 5 محاضر نقص وزن، و2 عدم وجود قائمة تشغيل، ومحضر عدم نظافة المعجن، ومحضر تصرف في شيكارة دقيق وإنتاج خبز ناقص وزن.