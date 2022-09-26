تجديد حبس شخص انتحل صفة أنثى لاستدراج السيدات والفتيات وابتزازهن بشبرا الخيمة

القليوبية ـ إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لانتحاله صفة أنثى، والإعلان عن توفير فرص عمل للسيدات والفتيات، واستدراجهن والحصول منهن على فيديوهات وصور شخصية واستخدامها في ابتزازهن، كما استعجلت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وذلك بعد الاستماع لأقوال المجني عليهن.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تلقيه العديد من البلاغات، من عدد من السيدات والفتيات، بتعرضهن للنصب من قبل أحد الأشخاص انتحل صفة فتاة وتواصل معهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدهن للحصول منهن على أموال.



على الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، أحد الأشخاص، انتحل صفة أنثى وأعلن توفير فرص عمل للسيدات والفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما مكنه من استدراجهن وتحصل على صور ومقاطع فيديو لهن واستخدامها في ابتزازهن.



وكشفت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم ارتكب 5 وقائع سابقة بذات الأسلوب، وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الوقائع، وبمواجهته اعترف بارتكاب تلك الوقائع بقصد الحصول على المال وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.



