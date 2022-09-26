بوتين: الغرب يجب أن يعامل روسيا وبيلاروسيا باحترام

وكالات

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن يعامل الغرب روسيا وبيلاروسيا باحترام.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوتين ولوكاشينكو في سوتشي اليوم الاثنين لبحث العمل في إطار دولة الاتحاد والخطط المشتركة في قطاعي الكيمياء والغذاء، وكذلك توريد الأسمدة البيلاروسية إلى الأسواق العالمية.

وأكد لوكاشينكو أن مينسك لن تتحدث مع الغرب إذا لم يظهر احتراما، وقال: "من يريد أن يعيش بسلام معنا ويحترمنا، فنحن منفتحون على هؤلاء. لكن لن يتسامح أحد مع الإذلال"، وأضاف: "روسيا بلد عملاق. أي نوع من الإذلال يمكن أن يكون هناك؟".

وقال بوتين معلقا على كلام لوكاشينكو: "(يجب) أن يعاملونا باحترام".

وتابع الرئيس البيلاروسي "أوروبا يبدو وكأنه جن جنونها.. ناهيك عن أولئك الموجودين وراء المحيط.. عليهم أن يفكروا جيدا. لقد قلت لهم ثلاث مرات إن مستقبلهم معنا، مع روسيا، حيث يوجد كل ما يحتاجون إليه، ولديهم ما يمكننا شراؤه منهم مثل التكنولوجيا وما إلى ذلك".

وأكد لوكاشينكو أنه ليس لديه أدنى شك في صحة موقف روسيا وبيلاروسيا وحتمية انتصارهما في مواجهة عقوبات الغرب، وقال "قضيتنا عادلة، وسننتصر! ليس لدينا خيار آخر.