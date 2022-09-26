بعد طرح كراسات الشروط.. اعرف الأوراق المطلوبة وخطوات حجز شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى

وضع قانون مشروع الإسكان الاجتماعى عددا من الشروط الواجب توافرها فى العميل قبل التقدم لحجز وحدة سكنية بمشروع المليون وحدة، وكذلك عدد من الأوراق المطلوب استيفائها عند التقدم لحجز وحدة سكنية وهى كالتالى :

١- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته، بشرط أن تكون سارية.

٢- شهادة دخل لا تتجاوز عن ٤٥٠٠ جنيه للأعزب و٦٠٠٠ جنيه للأسرة، بشرط أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافى المكافأت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة، أن وجدت.

٣- إحضار أى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية( عمل إضاف- الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي- معاش استثنائى أو خلافه- امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد بصافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة.

٤- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

يلزم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوى والشهري.

٥- بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الحكومي:يلزم تقديم شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوى أو الشهري، وموضحاً بها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

٦- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:شهادة من محاسب قانونى معتمد توضح صافى الدخل السنوى أو الشهرى علاوة على مهنة المتقدم.

٨- صورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

٩-شهادة التأمينات الإجتماعية، أن وجدت، موضحاً بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

١٠- بالنسبة للارامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

يلزم إحضار طابعة بيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

١١- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.

١٢- صورة من الشهادات الرسمية المثبته للحالة الإجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وهى كما يلي: وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاه، شهادات ميلاد الأبناء القصر(رقم قومى مميكن)، قيد عائلى مميكن.

١٣-إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي(كهرباء أو غاز أو مياه)

١٤- وفى حالة سبق الحجز بإحدى مشروعات الإسكان الإجتماعى دون التخصيص والاستفادة، ويشترط تقديم مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

كما وضع قانون الإسكان الاجتماعى عدد من الشروط الواجب توافرها فى فئة المتقدمين للمشروع ممن هم من محدودى الدخل، وهى كالتالى:

1-لا يحق للمواطن التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد.

2-ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

3-وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزى بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.

4-ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو الجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

5-أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً ومصرى الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان، علاوة على أهلية التصرف والتعاقد، فضلاً على ألا يزيد سن المتقدم عن سن المعاش فى تاريخ نهاية مدة القرض.

6-ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة فى تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.