بدعم من 10 مدن.. محافظ القليوبية: رفع 1200 طن تراكمات قمامة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات ورفع تراكمات القمامة بمدينة شبرا الخيمة، بدعم من 10 مدن، وذلك للقضاء علي ظاهرة إشغال الطريق العام وإعاقته، وإزالة كافة تراكمات القمامة بالمدينة وخصوصاً شارع أحمد عرابي، إذ تم رفع ما يقرب من 1200 طن تراكمات قمامة ونقلها للمقلب العمومي، وجاري الانتهاء من جميع التراكمات بحد أقصى صباح الغد، وتم رفع الإشغالات بداية من أم بيومي وشارع أحمد عرابي بالكامل حتى شارع 15 مايو، وتم إزالة 15 كشك مُخالف علي حرم الطريق، وإزالة الباعة الجائلين أمام مركز صحة الأسرة بشارع أحمد عرابي، وتم إزالة جميع السيارات المتهالكة بالشارع بالتنسيق مع المرور، وجميع المواقف العشوائية التي كانت تتواجد بمنتصف الشارع متسببة في إعاقة حركة المرور والمارة.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه يأتي ذلك ضمن سلسلة الحملات والمتابعة الدورية التي تشنها المحافظة على الشوارع والطرق العامة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق والباعة الجائلين، علاوة على حملات النظافة لرفع جميع تراكمات القمامة، وذلك في ضوء تعليمات القيادة السياسية، بالمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للمحافظة على المظهر العام وضمان حق المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، على ضرورة عمل دوريات بالتناوب من العاملين لمنع عودة الباعة الجائلين وافتراشهم الطرقات وإعاقة حركة المرور، علاوة علي ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية والمارة، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مُشيراً إلي استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق تِباعاً على مستوى المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ، تجمعات لمياه صرف صحي بمنطقة أم بيومي شارع أحمد عرابي، على الفور أصدر تعليماته بالانتهاء من إصلاح المشكلة فوراً، وشفط جميع المياه الناتجة عن التسريب.

علي صعيد آخر أثناء جولة المحافظ، تم ضبط سيارتين تسيران عكس الاتجاه نزلة أم بيومي شارع أحمد عرابي، مُصدراً تعليماته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين.

وشدد محافظ القليوبية، على رؤساء المدن الأحياء ونوابهم بتكثيف الجهد واستمرار التعاون والدعم من مدن الجوار لتحسين مستوى النظافة العامة وللقضاء علي ظاهرة إشغال الطريق، لتقديم خدمات متميزة لمواطني شبرا الخيمة، علاوة علي تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتعديات، والمرور على المقاهي، والمحال التجارية، والمطاعم، للتأكد من الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية وأوقات العمل، مع ضرورة تكثيف أعمال التجميل لإضفاء لمسة جمالية وحضارية علي شوارع المدينة.

جاء ذلك بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وجميع نواب المدن المشاركة بالدعم، والمقدم محمد النوتي مدير مرور شبرا الخيمة، والمقدم صبحي الجابري مدير مرافق القليوبية.



إصلاح كسر بخط الصرف الصحي



جانب من الحملة



جانب من حملة رفع تراكمات القمامة



حملة الإشغالات بشبرا الخيمة



رفع تراكمات القمامة بشبرا الخيمة



ضبط سيارات تسير عكس الاتجاه



محافظ القليوبية خلال الجولة



