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بدء محادثات تشكيل الائتلافات الحاكمة فى مدن التشيك

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:50 ص
بدء محادثات تشكيل الائتلافات الحاكمة فى مدن التشيك رئيس التشيك
كتبت: هناء أبو العز

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بدأت محادثات تشكيل الائتلافات الحاكمة في البلديات بأنحاء التشيك اليوم الاثنين، في أعقاب الانتخابات البلدية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.
 
وذكر راديو "براج الدولي" في نشرته الإنجليزية أنه رغم سيطرة المرشحين المستقلين على الانتخابات في البلديات الصغيرة إلا أن الائتلافات الحاكمة في المدن الكبرى ستضم أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب "آنو" المعارض الذي حقق مكاسب كبيرة في المدن الإقليمية الكبرى.
 
وتابع الراديو أن الائتلاف الحاكم للبلاد فاز بأكبر مدن التشيك منها العاصمة "براج" و"برنو"، فيما هيمن حزب "آنو" المعارض على ثمانية مدن أخرى منها "هراديتش كرالوفي" و"جيلافا".
 
وتم التوصل إلى أول اتفاق ائتلافي في مدينة "بيلزن" حيث وافق حزب "آنو" والعمد ومستقلون و"حزب القراصنة" على تشكيل حكومة ائتلافية في المدينة.
 
 

التشيك

تشكيل الائتلافات

الانتخابات البلدية

براج



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