إزالة 611 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضي الدولة والملكيات الخاصة في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 470 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة، وإزالة 141 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين حتى الآن، وذلك مع نهاية المرحلة الأولى للموجة الـــ 20 لإزالة التعديات، يوم 1 من شهر سبتمبر الجاري، وبدء المرحلة الثانية أول الأسبوع الماضي، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.



وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، قد تمكنت خلال المرحلة الأولى للموجة أل 20 لإزالة التعديات، من إزالة 309 حالة تعدٍ بالبناء، على مساحة 32 ألف و408 متراً، وإزالة 15 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 56 فداناً و20 قيراطاً و11 سهماً، من أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، مشيراً إلى أن الحملات نجحت أيضاً في إزالة 66 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين، علي مساحة 2 فدان و10 قراريطً و15 سهماً بمراكز الفيوم وسنورس وطامية، خلال المرحلة نفسها.



وأضاف المحافظ، أنه منذ بدء المرحلة الثانية للموجة ألـ 20 لإزالة التعديات، التى انطلقت يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري وحتى الآن، تمكنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، من إزالة 145حالة تعدٍ بالبناء بمساحة 11 ألف و 930 متراً مربعاً، إضافة لإزالة حالة تعد بالزراعة على مساحة 2 قيراط، على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، بجانب إزالة 75 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية "ملكيات خاصة" بمساحة 2 فدان و 13 قيراطاً وسهماً واحداً.



وشدد محافظ الفيوم، علي ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات خلال المراحل الثلاثة للموجة ألـ 20 لإزالة التعديات، والعمل على تذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ، لافتاً إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد علي هيبة الدولة

