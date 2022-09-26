اليوم .. ولأول مرة جامعة سوهاج تنظم اليوم العالمي للغة الإشارة

سوهاج محمود مقبول

ينظم مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة بجامعة سوهاج، اليوم الإثنين الموافق 26 من سبتمبر، لأول مرة احتفالية اليوم العالمى للغة الإشارة، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بمقر المركز بالحرم الجامعى القديم.



يذكر أن مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة بجامعة سوهاج، نظم دورة تدريبية متخصصة فى مجال لغة الإشارة للصم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.



وقال عبدالخالق أن البرنامج التدريبى يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة لرعاية وتأهيل فئات ذوى الهمم من الصم وضعاف السمع وإيجاد حلقة تواصل بينهم وبين كل أفراد المجتمعى وتحفيز النمو الذهنى والإبداعى لديهم.



وأوضح الدكتور عماد الصونيع مدير المركز أن البرنامج التدريبى سيتضمن 4 مستويات، ويحصل الدارس فى نهاية كل مستوى على شهادة معتمدة من الجامعة تؤهله للعمل فى مجال لغة الإشارة داخل مصر وخارجها، مضيفًا أن المستوى الرابع من التدريب سيكون خاص بالترجمة الفورية ويؤهل الدارس لترجمة كل ما يسمع مباشرة إلى لغة الإشارة.



وأضاف الصونيع أنه سيقوم بالتدريس بالبرنامج التدريبى نخبة متخصصة ومتميزة من أعضاء هيئة التدريس، لافتًا إلى أن مدة الدراسة بالمستوى الأول ستكون 3 أيام، ثم يتم الإعلان عن المستوى الثانى مباشرة.

