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اليوم.. نظر استئناف ابنة رشوان توفيق على حكم رفض بطلان بيع فيلا أكتوبر

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:00 ص
اليوم.. نظر استئناف ابنة رشوان توفيق على حكم رفض بطلان بيع فيلا أكتوبر رشوان توفيق_أرشيفية
كتب سليم على

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تنظر محكمة استئناف عالى جنوب القاهرة اليوم الإثنين، استئناف آية رشوان توفيق، على الحكم الصادر برفض الدعوى التى طالبت فيها بإلغاء عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها. 
 
 
وقال الدكتور مجدى مهران، محامى الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق، رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، مضيفا: "الفنان رشوان توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".
 
وأشار "مهران"، إلى أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم "تلك حدود الله فلا تقربوها".
 
 

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