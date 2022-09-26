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اليابان تحظر تصدير السلع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية لروسيا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:30 ص
اليابان تحظر تصدير السلع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية لروسيا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو
وكالات

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، الاثنين، إن طوكيو قررت حظر تصدير السلع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا في عقوبة إضافية ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا وإنها "تشعر بقلق بالغ" بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

وحسب موقع الشرق، أضافت اليابان أيضاً 21 منظمة روسية مثل مختبرات العلوم في إطار حظر التصدير الحالي وذلك طبقاً لما ذكره بيان حكومي صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء الاثنين، والذي وافق رسمياً على إجراءات العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية في اجتماع مجموعة السبع الأسبوع الماضي.

وذكر ماتسونو في إفادة إعلامية أن "اليابان تشعر بقلق بالغ بشأن إمكانية استخدام أسلحة نووية خلال الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأشار إلى أن اليابان ستواصل العمل مع المجتمع الدولي في دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

 


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