اليوم السابع
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بعد إحالته للجنايات..

النائب العام يأمر بنسخ صورة من قضية قيادة متهم سيـارة تحت تأثير مخدر بطريق السـويس

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 12:35 ص
النائب العام يأمر بنسخ صورة من قضية قيادة متهم سيـارة تحت تأثير مخدر بطريق السـويس النائب العام - أرشيفية
كتب ابراهيم قاسم - أمنية الموجي

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أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من قضية قيام موظف بإحدى الجامعات ـ 47 سنة ـ بحيازة  بقصد التعاطي مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس، تُخصص عما ارتكبه قائد سيارة نقل من اصطدامه بسيارة المتهم، وعما ارتكبه البعض من التعدي على المتهم عقب استيقافه مما أحدث إصابته.
 
 
وأمر النائب العام بإحالة موظف بإحدى الجامعات ـ 47 سنة ـ إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتُّهِم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس.
 
 
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما شاهدته من مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز مما عرَّض حياة الناس للخطر، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي من احتواء المضبوطات المعثور عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، ودلالتها على تعاطيه للجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته، فضلًا عما شهد به الشهود.
 
 

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