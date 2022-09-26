المفوضية الأوروبية تشترى حصصا علاجية لتلبية الاحتياجات الفورية لمكافحة جدري القرود

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين نجاحها في تأمين شراء أكثر 10 آلاف دورة علاجية لتلبية الاحتياجات اللازمة لمكافحة مرض جدري القردة عن طريق هيئة التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية (هيرا).

وقالت مفوضة الصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس -في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الإلكتروني- "اليوم، تمكنا من خلال هيئة التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية من تأمين أكثر من 10 آلاف دورة علاجية لمساعدة المتضررين من مرض جدري القردة، وبالإضافة إلى أكثر من 330 ألف جرعة لقاح تم شراؤها بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي، مع هذه العلاجات، سنساعد الدول الأعضاء على تلبية الاحتياجات الفورية وضمان رعاية المزيد من المرضى في أوروبا، يعد الاتجاه المتراجع لحالات جدري القردة في الاتحاد الأوروبي مشجعا، ولكن ذلك لا يعني أن التهديد قد انتهى أو أنه يمكننا تقليل حذرنا، فالتأهب هو أساس اتحادنا الصحي الأوروبي".

من جانبه، قال مفوض إدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش "يعد جدري القردة أحد التهديدات ذات الأولوية التي تم تحديدها كجزء من الاحتياطيات الاستراتيجية لوحدة الإنقاذ، وستوفر هذه الكميات من مضادات فيروسات جدري القردة مستوى إضافيًا من الحماية لمواطنينا، وستكون المخزونات متاحة للدول الأعضاء على أساس الاحتياجات العاجلة".

وأضاف: "إنه في حين أن هذه المشتريات الطارئة ستضمن تلبية الاحتياجات العاجلة، فإن المشتريات المشتركة المستمرة التي تقودها هيرا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستعالج أيضا الاحتياجات المتوسطة وطويلة الأجل للدول الأعضاء بمرور الوقت".