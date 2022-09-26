المتحدث باسم الصحة: التوحد والأنيميا والتقزم أمراض مرتبطة بكثرة الإنجاب

كتبت ـ آية دعبس

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن تنمية الأسرة هى محور رئيسى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفا: كلنا مؤمنون بأن الأطفال رزق وأن المال والبنون زينة الحياة الدنيا لكن لا يوجد ديانة فى العالم تقول إن الأطفال وسيلة للتربح والترزق، لأن هذا دور الأب والأم وليس الأطفال، لذا علينا أن نؤمن لهم مستقبل أفضل.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمى لتنظيم الأسرة، الذى تنظمه النقابة العامة للأطباء: أن التوحد والأنيميا والتقزم أمراض لها علاقة بكثرة الإنجاب، مشيرا إلى أنه عندما تدعو وزارة الصحة لتنمية الأسرة فهى بذلك تسعى لحياة كريمة كون الأسرة عماد الوطن.

وأوضحت جيرمان حداد، القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان، زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 63.4% خلال المسح السكانى الحالى، لافتة إلى أن ذلك مؤشر ليس فقط على توافر وسائل التنظيم، بل زيادة وعى المرأة بضرورة تنظيم الأسرة فضلا عن ترابط جهود الجهات المعنية بالدولة، مؤكدة على وجود بعض التحديات التى أظهرها المسح الصحى الأخير لابد من تضافر الجهود لمواجهتها.