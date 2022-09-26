المتحدة للخدمات الإعلامية تعيد بناء الوعى.. مبادرات تصنع مستقبل المصريين

أحمد إبراهيم الشريف

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى إطار دورها المجتمعى الكبير في إرساء قيم مهمة من البحث عن الشخصية المصرية والهوية المعروفة بالسمات الطيبة، وفى سبيل ذلك أطلقت العديد من المبادرات في الفترة الأخيرة.

مواجهة الشائعات تعتبر حرب الشائعات من الحروب ذات العائد الضخم للغاية، فى ظل غياب الثقافة، وقلة الوعى المجتمعى، لذلك عملت الشركة المتحدة عبر نوافذها المختلفة على التصدى للشائعات التى تستهدف الوطن والمواطن، وآخر تحركاتها فى ذلك الإطار هو تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة، بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف المجتمع المصرى، ويتم بث هذه النشرات على قناة إكسترا نيوز وجميع منصاتها الإلكترونية، فضلا عن ذلك يتم إرسال هذه الخدمة الإخبارية المتخصصة لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية.

الوثائقيات ربما يكون مجال عمل الوثائقيات من المجالات الصعبة إعلاميا، نظرا للتكلفة العالية، وكذلك قلة عدد العاملين فيه، حتى أنه ظل ملعبا متروكا لعدة عقود، وكانت مصر بمثابة مستورد فقط لتلك الوثائقيات من الوكالات والقنوات العالمية، حتى ظهر للنور قطاع الوثائقيات فى الشركة المتحدة مقدما العديد من الأفلام والمواد الوثائقية العظيمة، والتى ظلت على مدار تلك العقود دون حديث أو تجميع جيد للمادة، لذلك قدم قطاع الوثائقيات عدة مواد فيلمية فى غاية الأهمية، تلقى الضوء على زاوية مهمة فى تاريخ مصر الحديث.

أخلاقنا الجميلة

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل. الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

مشروع المواهب

كانت الأسر المصرية دائما تبحث عن الأندية ومراكز الشباب لدعم مواهب أبنائهم الرياضية، وكان هذا الأمر يمثل صعوبة كبيرة وإرهاقا ويحتاج أموالا لا تتناسب مع دخل الأسرة، حتى أطلقت المتحدة أكبر مشروع مواهب كرة قدم فى تاريخ مصر وهو "كابيتانو مصر" بالتعاون مع وزارة الشباب، حيث يمثل مشروع كابيتانو مصر البرنامج الأهم فى الشارع المصرى، لأنه يرتبط بالكرة بكل ما فيها من ارتباط وجدانى فى معظم البيوت المصرية.

اكتشاف المواهب الفنية فى توجيه مهم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإشادة ببرنامج الدوم لاكتشاف المواهب الفنية، انطلقت الشركة المتحدة فى موسم آخر لاكتشاف المواهب الفنية فى كل أنحاء مصر، بما يعتبر فرصة ذهبية للأسرة المصرية لدعم أبنائها عبر شركة وطنية يمكنها أن تنمى مواهبهم وتدعمهم على كل المستويات.

مشروع محتوى الأطفال فى العالم العربى تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة القادمة لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى، من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

وتطلق الشركة المتحدة، خلال الأيام القادمة، أكبر شركة إنتاج متخصصة فى محتوى الطفل بكافة مستوياته وهى "نبتة" ستبدأ بـ7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس ومسابقات، ومفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها قريبا، والتى ستصبح رائدة فى مجال محتوى الطفل على كافة المستويات.

كما تبدأ الخريطة البرامجية الجديدة فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، بتخصيص فترات مفتوحة للأطفال فى قنوات المتحدة المختلفة، تتضمن كارتون وبرامج أطفال، منها برنامج "رحلة سعيدة " تقديم زهرة رامى، والكاتبة سماح أبو بكر عزت، والطفلة كنده، بالإضافة إلى عرائس يحيى وكنوز على قنوات cbc والتليفزيون المصرى وبرنامج "أطفال الحياة " تقدمه سلمى صباحى على قناة الحياة.

هذا بالإضافة إلى تحضير الجزء الثانى من مسلسل يحيى وكنوز بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، يتضمن القيم والأخلاق النبيلة وتربية الأطفال، كما سيتم إطلاق 26 أغنية ترفيهية وتعليمية جديدة للأطفال منها الأبجدية العربية وجدول الضرب وأغانى تحث على احترام الكبير وقيمة العائلة والانتماء للوطن.

وقررت المتحدة، تخصيص فقرات فى البرامج الدينية للأطفال، وذلك لتعاليم الدين الصحيح، وقيم التسامح والمحبة وتعليم الأطفال، وتخصيص فقرات فى برامج التوك شو يومى الجمعة والسبت "إجازة المدارس"، وأطلقت المتحدة، أكبر مشروع مواهب كرة قدم فى تاريخ مصر وهو " كابيتانو مصر" بالتعاون مع وزارة الشباب، واختبر فيه حتى الآن 50 ألف موهبة سن 14 سنة فى معظم المحافظات، وسيتم تبنى أفضل المواهب فيهم.