المتحدة للخدمات الإعلامية تعيد بناء الوعى.. مبادرات تصنع مستقبل المصريين

مواجهة الشائعات
تعتبر حرب الشائعات من الحروب ذات العائد الضخم للغاية، فى ظل غياب الثقافة، وقلة الوعى المجتمعى، لذلك عملت الشركة المتحدة عبر نوافذها المختلفة على التصدى للشائعات التى تستهدف الوطن والمواطن، وآخر تحركاتها فى ذلك الإطار هو تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة، بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف المجتمع المصرى، ويتم بث هذه النشرات على قناة إكسترا نيوز وجميع منصاتها الإلكترونية، فضلا عن ذلك يتم إرسال هذه الخدمة الإخبارية المتخصصة لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية.
الوثائقيات
ربما يكون مجال عمل الوثائقيات من المجالات الصعبة إعلاميا، نظرا للتكلفة العالية، وكذلك قلة عدد العاملين فيه، حتى أنه ظل ملعبا متروكا لعدة عقود، وكانت مصر بمثابة مستورد فقط لتلك الوثائقيات من الوكالات والقنوات العالمية، حتى ظهر للنور قطاع الوثائقيات فى الشركة المتحدة مقدما العديد من الأفلام والمواد الوثائقية العظيمة، والتى ظلت على مدار تلك العقود دون حديث أو تجميع جيد للمادة، لذلك قدم قطاع الوثائقيات عدة مواد فيلمية فى غاية الأهمية، تلقى الضوء على زاوية مهمة فى تاريخ مصر الحديث.
أخلاقنا الجميلة
أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.
الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.
مشروع المواهب
اكتشاف المواهب الفنية
فى توجيه مهم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإشادة ببرنامج الدوم لاكتشاف المواهب الفنية، انطلقت الشركة المتحدة فى موسم آخر لاكتشاف المواهب الفنية فى كل أنحاء مصر، بما يعتبر فرصة ذهبية للأسرة المصرية لدعم أبنائها عبر شركة وطنية يمكنها أن تنمى مواهبهم وتدعمهم على كل المستويات.
مشروع محتوى الأطفال فى العالم العربى
تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة القادمة لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى، من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.
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