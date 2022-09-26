اليوم السابع
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الكونجرس الأمريكي يحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:23 م
الكونجرس الأمريكي يحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا الكونجرس الأمريكى
وكالات

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أفاد مصدر أمريكي مطلع الاثنين، أن أعضاء الكونجرس الذين يتفاوضون على فاتورة إنفاق، اتفقوا على أن تشمل مساعدات جديدة لأوكرانيا قيمتها 12 مليار دولار، وذلك استجابة لطلب من إدارة الرئيس جو بايدن.

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة تخصيص 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشره الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين "إن المساعدات الجديدة تستهدف تعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية لتحسين قدراتها التشغيلية وإنقاذ الأرواح، بينما يواصلون المساعدة في الدفاع عن الشعب الأوكراني وحريته وديمقراطيته".

وأضاف: أنه "منذ منتصف ديسمبر2021، التزمت الولايات المتحدة حتى الآن بأكثر من 645 مليون دولار كمساعدات قدمت تأثيرا ملموسا وإيجابيا على شركائنا في إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانيين، بما في ذلك الشرطة الوطنية الأوكرانية ودائرة حرس الحدود الحكومية". 

وتابع: "بالإضافة إلى توسيع مساعدتنا المباشرة لإنفاذ القانون الأوكراني، فإن جزءا من هذه المساعدة الجديدة سيواصل أيضا دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الأوكرانية لتوثيق الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بالاعتماد على علاقتنا الطويلة الأمد مع وكالات العدالة الجنائية الأوكرانية، بما في ذلك مكتب المدعي العام الأوكراني ووحدة جرائم الحرب بالشرطة الوطنية الأوكرانية"، مؤكدا أن بلاده تقف جنبا إلى جنب مع الشعب الأوكراني، وستظل ملتزمة بدعم أوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة.

 

 


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