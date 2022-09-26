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الكهرباء: خليج السويس يستوعب مشروعات "رياح" بقدرة 3 آلاف ميجا وات

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 08:00 ص
الكهرباء: خليج السويس يستوعب مشروعات "رياح" بقدرة 3 آلاف ميجا وات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه من المتوقع  أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.
 
وقال شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في مصر تنمو بشكل متسارع ،حيث شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا،  و التى بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020 و منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.
 
وشدد الوزير، أن الفترة الماضية شهدت استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 9246 من البطاريات وعدد 5843 من مغيرات التيار مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة

الطاقة الشمسية



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