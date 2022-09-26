الكشف الطبي وتوزيع المساعدات على أهالي كفر الشيخ خلال مبادرة كلنا واحد.. صور

نظمت مديرية أمن كفر الشيخ بقيادة اللواء خالد عبد السلام مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ قافلة طبية بقرية شابة مركز دسوق للكشف والعلاج مجانا لغير القادرين من أبناء القرية وتوابعها والقرى المجاورة وتوزيع كراتين مواد غذائية وشنط وملابس.

وتوافد المواطنون بكثافة على المبادرة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها القافلة للتخفيف عن أهالي القرية. وتأتى المبادرة فى إطار حرص وزارة الداخلية وجهاز الشرطة على تقديم الدعم للمواطنين، وتوفير الخدمات الطبية وتوقيع الكشف المجاني الطبي عليهم، ضمن المشاركة المجتمعية التي تعمل دائماً على ترسيخها الوزارة تجاه المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي المجاني على أهالي القرية والقري المجاورة بحضور السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق ، اللواء عصام النجار ، مساعد المدير لفرقة شرطة دسوق، واللواء وسام أنور، قطاع حقوق الإنسان ، وعميد هيثم عبد المقصود ، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، وعقيد محمد كمال دنيا ، مأمور مركز شرطة دسوق، وعقيد محمد عبد العليم بسيونى ، نائب المأمور ، والرائد فؤاد الفقي ، رئيس مباحث المركز ونواب رئيس المدينة، والمهندسة رشا طيبة، وفتحى يوسف ، ورئيس قرية شابة عبدالفتاح النخلاوى.

وتضمنت القافلة اقسام، قلب وباطنة ورمد وجلدية واطفال وصرف أدوية مجانا بحضور العقيد حاتم عبد العزيز ، قائد القافلة ، مقدم طبيب احمد نصار ، طبيب اطفال ، رائد طبيب أيمن عبد الوهاب ، جلدية ، رائد طبيب نسرين مصطفى ، رمد ، رائد طبيب أية صلاح الدين ، باطنه ، رائد طبيب محمود الدغيدى ، قلب.

كما شهدت القافلة توزيع مساعدات وزارة الداخلية لبعض الأسر من أهالي القرية والقرى المجاورة من كراتين مواد غذائية وشنط وملابس في إطار مبادرة كلنا واحد التي تنظمها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.