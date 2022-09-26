الكرملين: لدينا اتصالات متقطعة مع واشنطن حول قضايا السلاح النووى

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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف عن وجود "اتصالات متقطعة" بين موسكو وواشنطن بشأن مناقشة القضايا التي تتعلق بالأسلحة النووية محملا في الوقت نفسه، بعض الدول وصفها بـ"الأعداء" مسؤولية تأجيج الأوضاع في المنطقة.



وأضاف: أنه "لا توجد حتى الآن أي قرارات بشأن إغلاق الحدود على خلفية إعلان التعبئة الجزئية في البلاد"، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي بشأن إعلان حالة الحرب في الأقاليم الروسية.



وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد حذر، في وقت سابق، موسكو من أن أي استخدام للأسلحة النووية ستكون له "عواقب كارثية"، وذلك عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن العديد من القرارات المهمة والمصيرية في حربه ضد أوكرانيا، والتي جاء في مقدمتها إعلان حالة التعبئة الجزئية في الجيش الروسي.