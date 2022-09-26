"القومى للمرأة" ينظم 34 من جلسات الدوار ضمن مشروع تنمية الأسرة بأسوان

وفى هذا الصدد، إستكمل فرع المجلس القومى للمرأة تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى ونجوع مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية.

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى مؤكدة على تنظيم عدد 34 من جلسات الدوار والتى إستهدفت توعية 1628 سيدة وفتاة ورجل بقرى البصيلية بحري والقنان والإيمان والصعايدة والكلح شرق ونجع هلال بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قريتى سلوا بحرى وقبلى بمركز كوم أمبو ، علاوة على قرى مدينة نصر النوبة وقريتى السبوع وشاترما بمركز نصر النوبة.

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن الجلسات تناولت مناقشات عن القضية السكانية وتحدياتها ، بالإضافة إلى موضوعات عن زواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء وغيرها من الموضوعات والقضايا المجتمعية الراهنة.

وتابعت ، بأن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى توعية 10 ملايين مواطن على مستوى الجمهورية بمختلف قضايا تنمية الأسرة وذلك من خلال محورين أساسين إحداهما يعمل على تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة ، بينما يعمل المحور الأخر على رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.