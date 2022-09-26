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القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش في طنطا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 09:44 ص
القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش في طنطا حملة أمنية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد بسام حشكل، والنقيب أحمد جمعة معاون المباحث، من ضبط عاطلين مسجلين جنائيا، وبحوزتهما 108 طرب حشيش بقصد الاتجار.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا، والقوة المرافقة لهم، عقب تقنيين الإجراءات، من ضبط كل من "ت. ا"، " ع.ا" وبحوزتهما 108 طربة حشيش، بقصد الاتجار تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
 
 
 
 

مدير امن الغربية

طنطا

حشيش

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