العثور على طفل حديث الولادة بجوار مسجد فى المنوفية

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، يفيد من عثور أهالى قرية سنجلف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على طفل حديث الولادة بجوار مسجد، تم نقله إلى مستشفى الباجور لوضعه فى الحضانة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.