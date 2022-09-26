العثور على جثة مجهولة لشاب بترعة الإسماعيلية بأبو صوير

الإسماعيلية- صبرى غانم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبو صوير من جهودهم لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لشاب بترعة الإسماعيلية دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين مفاده مشاهدته جثة تطفو فوق سطح الماء بترعة الإسماعيلية بدائرة مركز شرطة ابوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بمساعدة الأهالى من انتشال الجثة وتبين إنها لشاب فى العقد الثانى من عمره .

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير من جهودهم لكشف غموض وظروف وملابسات الواقعة والوصول الى شخصية الشاب.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





