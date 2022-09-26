العالم هذا المساء.. عرض سلة عملاقة من الزهور والفواكه فى قلب بكين بمناسبة العيد الوطنى.. حريق بأحد منافذ التسوق بكوريا الجنوبية يؤدى لمصرع عدد من الأشخاص.. والكشف عن صورة جديدة لكوكب المشترى.. صور وفيديو

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث.

عرض سلة عملاقة من الزهور والفواكه فى قلب بكين بمناسبة العيد الوطنى

وضعت سلطات صينية، سلة عملاقة من الزهور والفواكه فى ميدان "تيان آن من" بقلب العاصمة الصينية، بكين، وذلك بمناسبة العيد الوطنى الصينى المرتقب فى البلاد والذى يصادف أول أكتوبر من كل عام، وفقا لموقع شينخوا.

ويحتفل الصينيون اعتبارًا من الأول من أكتوبر ولمدة 8 أيام بالعيد الوطنى لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وتتمثل أبرز الاحتفالات بالعيد الوطنى الصينى فى احتشاد مواطنين صباح اليوم الأول من أكتوبر فى ميدان "تيان آن مون" بقلب العاصمة (بكين) لحضور مراسم رفع العلم الوطنى الصيني، حيث يرافق حرس الشرف العلم الوطنى فى ساحة الميدان، بينما تقف الحشود الشعبية فى حالة صمت مهيب عند عزف النشيد الوطنى الصينى "مسيرة المتطوعين"، لتنطلق بعده حمامات السلام نحو السماء.

ودخلت الصين منذ تأسيسها حتى الوقت الحالى عهدا جديدا عندما أعلن الرئيس الراحل "ماو تسى تونغ" قبل 73 عاما تأسيس جمهورية الصين الشعبية.



أضواء حول السلة العملاقة



السلة العملاقة فى الليل



السلة العملاقة فى بكين



السلة العملاقة



سلة الزهور العملاقة

حريق بأحد منافذ التسوق بكوريا الجنوبية يؤدى لمصرع 4 أشخاص

اعلنت كوريا الجنوبية عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق أحد منافذ التسوق بمدينة "دايجوان" بوسط البلاد إلى 4 وفيات. وقال مسؤلون الإطفاء،وفقا لما نقلتة وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الاثنين، إن هناك مخاوف من وقوع مزيد من الوفيات حيث يبحث مسؤولو الإطفاء عن شخصين مفقودين جراء الحريق الذى بدأ صباح اليوم فى الساعة 7:45 صباحا بتوقيت كوريا في منفذ هيونداي بريميوم في دايجون، على بعد 160 كيلومترا جنوب سول وانتشر بسرعة إلى صناديق من الورق المقوى مما أدى إلى انبعاث دخان أسود غطى الطابق بأكمله وفقا لشهود عيان وناجين. ووفقا للمسؤلون تم العثور على رجلين، أحدهما في الخمسينيات من عمره والآخر في الثلاثينيات، مصابين بجروح خطيرة وتم نقلهما إلى المستشفى، لكن تم إعلان وفاتهما فيما بعد. وتوفي شخصان آخران فى وقت لاحق بينما تجري عملية البحث عن شخصين مفقودين.

#Daejeon #SouthKorea🇰🇷- Fire after an explosion at the Hyundai Premium Outlet in #Yongsan-dong of #Yuseong-gu with reports of at least 2 people killed; firefighting stage 2 response with rescue operation in progress [📹충청헤럴드] pic.twitter.com/Nc0gn1eHcJ — CyclistAnons (@CyclistAnons) September 26, 2022

الكشف عن صورة جديدة لكوكب المشترى.. والمصور يؤكد أنها الأدق على الإطلا

كشف المصور الفلكي المخضرم "أندرو مكارثي" من أريزونا عن هذه الصورة المذهلة لكوكب المشتري هذا الشهر بعد أن التقط أفضل منظر له حتى الآن للكوكب العملاق هذا الشهر، لكن ما تراه ليس مجرد صورة واحدة، إنه مزيج من مئات الآلاف من الصور، وفقاً لموقع space. كتب مكارثي على تويتر أثناء مشاركة الصورة في 17 سبتمبر: "بعد قضاء الليل كله في تصوير حوالي 600 ألف صورة له، يسعدني أن أريكم أدق لقطة لي للمشتري حتى الآن"، باستخدام تلسكوب مقاس 11 بوصة وكاميرا أستخدمها عادةً للعمل في أعماق السماء. ويستخدم مكارثي برنامجًا لتكديس صور متعددة تم التقاطها أثناء جلسة تصوير وكانت النتائج مذهلة، حيث قال إن كوكب المشتري دائمًا هدف رائع لعين الكاميرا.