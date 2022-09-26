الصلح خير.. اعرفي خطوات تسوية الخلافات الأسرية مع زوجك

كتبت أسماء شلبي

بعد نشوب الخلافات الزوجية، يلجأ الزوجان إلى إجراءات التقاضى، ويحتاج ذلك إلى جهد ووقت ونفقات، ومرور الطرفين بإجراءات قد تكون مرهقة بالنسبة لهم، خصوصاً بسبب عدم درايتهم بالإجراءات القانونية المتبعة بمحاكم الأسرة.

وهنا يأتي دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، إذا أشتد الخلاف بين الزوجين للوصول لحل ودي قبل أن تفصل المحكمة بالدعوى، حيث نصت المادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، والغرض منها محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة.

وخلال السطور التالية، نتعرف على خطوات عقد الصلح بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية، بكافة الدعاوي من نفقات وطلاق وخلع.

خطوات التصالح بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية:-

1-يحدد المكتب ميعادا لحضور الأطراف.

2- إذا لم يحضر أي من الزوجين بغير عذر جاز اعتباره رافضاً لاجراءات التسوية.

3- تجتمع هيئة مكتب التسوية بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتوعيتهم بأثر النزاعات، وأثر الطلاق والخلع والتخلف عن النففات لصالح الأولاد ، أو أمتناع الزوجة عن تمكين زوجها من رؤية أطفاله وهكذا، وتبدى لهم النصح والإرشاد بقصد تسوية النزاع وديا.

4-يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بتقريب وجهات النظر و تحقيق الصلح و التسوية الودية و تنتهى هذه التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

5- يجوز مد هذه المدة باتفاق الطرفين لتحقيق التسوية وإزالة أسباب الشقاق والتخاصم.

6- اذا تمت تسوية النزاع صلحا فى جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الصلح فيه و يوقع من اطراف النزاع .

7-يعتمد محضر الصلح من رئيس المكتب و يرسل بمعرفته الى محكمة الأسرة المختص لتذييله بالصيغة التنفيذية و ينتهى النزاع.

8- العقد الذي يتم الإتفاق عليه سند تنفيذى بيد الزوجة ويحفظ حقوقها وحقوق صغيرها فيما تم الاتفاق عليه، وكذلك لحقوق الزوج فيما تضمنه من التزامات للطرفين.

تعرف علي تكوين مكاتب تسوية المنازعات الأسرية:-

1-تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية.

2-يضم المكتب عدد من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

3-يرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين فى شئون الأسرة.

4-حدد المشرع ميعاد خمسة عشرة يوما كحد اقصى للانتهاء من التسوية، على أن تنتهي إما بالصلح يبرم عقد اتفاق وصلح بين الطرفين، أو إحالة الطلب للمحكمة.

5-جعل القانون اللجوء إلى مكاتب التسوية وجوبيا فى كل الدعاوى التى يجوز فيها الصلح، وعدم قبول أي منها حال عدم اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية أولا.

الصلح بين الزوجين بعد صدور حكم بالخلع:-

1- الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى، فلا تجوز فيه الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد.

2- فى حالة إذا كان الحكم بالخلع مكملاً لثلاث طلقات، فهنا صار طلاقًا بائنًا بينونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجًا شرعيًا صحيحًا، وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج، هنا يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين.