السكة الحديد تشغل قطارات على خط القاهرة السويس بعد رفع كفاءته

كتب سيد الخلفاوى

اعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل عدد من القطارات على خط عدلى منصور السويس، وذلك في إطار التحديث والتطويرالمستمر بكافة قطاعات النقل في مصر والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية وخاصة مع حصول محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وذلك طبقاً لمجلة (ENR) العالمية.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت برفع كفاءة خط عدلي منصور / السويس واختصار زمن الرحلة وتيسيرا علي جمهور الركاب فقد تقرر تشغيل القطارات طبقا لما يلي :

اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 26/9/2022

- قطار (4603) ركاب (عدلي منصور / السويس) بتركيب 4 عربات تحيا مصريقوم من محطة عدلي منصور الساعة 5.00 ويصل السويس الساعة 09.10.

- قطار (4605) ركاب (عدلي منصور / السويس) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من السويس الساعة 15.15 ويصل محطة عدلي منصور الساعة 19.15 .

- قطار (4602) ركاب (السويس / عدلي منصور) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من السويس الساعة 06.30 ويصل محطة عدلي منصور الساعة 10.25.

- قطار (4604) ركاب (السويس / عدلي منصور) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من محطة عدلي منصور الساعة 17.00 ويصل السويس الساعة 20.50.