السفير المصرى لدى اليونان يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية

كتب أحمد جمعة

قدم السفير عمر عامر أوراق اعتماده، سفيراً فوق العادة مفوضاً لجمهورية مصر العربية لدى اليونان، إلى "كاترينا ساكيلاروبولو"، رئيسة جمهورية اليونان.

وأجريت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بالقصر الرئاسي، حيث تم عزف السلام الجمهوري للبلدين، أعقبه استقبال رئيسة اليونان للسفير عمر عامر وتهنئته على توليه مهام عمله رسمياً، مُتمنية له التوفيق والنجاح في مهمته.

وأكد السفير عمر عامر على مدى الاهتمام الذي توليه مصر لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في شتى المجالات التي تهتم بها البلدين.