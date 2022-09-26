السجن 3 سنوات للمتهم بتهديد خطيبته بنشر صور خادشة للحياء

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم بتهديد خطيبته، في القضية التي حملت رقم 1137 لسنة 2022، بالسجن 3 سنوات، لنشره صورا خادشة للحياء لخطيبته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بمنطقة بولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعمرو محمد محمد سلامة.

كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم بابتزاز خطيبته بالصور، للانصياع لرغباته من أجل العودة له مرة أخرى كرها على غير رغبتها، حيث قام بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأرسل رسائل "واتس اب" تحوي صورا مركبة لها على صور منافية للآداب، إلى جانب عبارات السب والقذف وتهديدها بها للانصياع له ورغبته من أجل مقابلتها، والرجوع إليه مرة أخرى ولكن بعد محاولات معه في عدم الاستمرار في ملاحقاتها لم يستجب وظل في مضايقاتها لمدة عام كامل فحررت الفتاة محضر بقسم شرطة بولاق الدكرور بتضررها من خطيبها السابق بنشر لها صور فاضحة مفبركة

بدأت الواقعة بمحضر حررته المجني عليها بقسم شرطة بولاق الدكرو، تتهم فيه شاب، بأنه يهددها بالرسائل على موقع التواصل الاجتماعي "واتس اب" بإرسال لها صور مفبركة لصورها الخاصة وفبركتها بصور منافية للآداب وخادشة للحياء لابتزازه، واستمر على ذلك عدة شهور مما جعلها تحرر محضر ضده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

واعترف المتهم في أقواله أمام النيابة انه كان لا يريد ايذائها بل انه كان يهددها من أجل الرجوع إليه مرة أخرى لانه يحبها ويريد الارتباط بها.

وأكد أنه كان يعرفها لمدة 4 اعوام وتقدم لخطبتها ووافق الاهل وبالفعل تمت الخطبة استمرت بشهور بعدها حصلت مشاكل ومشاحنات من وقت لآخر طيلة فترة الخطوبة على إثرها بادرت خطيبته بفسخ الخطبة دون موافقته محاولا في استرجاع العلاقة بينما لكن دون جدوى ، فقرر أن يجبرها على الرجوع من خلال حساب انشأه المتهم علي موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتس آب" وأرسل لها الرسائل والصور على سبيل الضغط عليها للرجوع له ففوجئ بتحرير المحضر واكتشاف امره وتم القبض عليه وأمرت النيابة بحبسه وتمت إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.