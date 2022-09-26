السجن 10 سنوات لعامل بسبب حيازته 16 لفافة هيروين بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم "م.ش.ب"، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.



تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 12399 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول ، بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، أنه علي اثر تلقي اتصالا هاتفيا من أحد المصادر السرية، لقيام المتهم " م.ش.ب" عامل محارة بالاتجار في المواد المخدرة فتم ضبطه وبحوزته كيس بلاستيكي وفص محتوياته تبين وجود عدد 16 لفافة هيروين ،وبتفتيش المتهم وبحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول ، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.





