السجن والغرامة لعامل سرق 800 ألف جنيه من محل ملابس بقنا

عاقبت محكمة جنح نجع حمادي الجزئية، برئاسة المستشار أحمد حسنين، عاملا بالسجن لمدة عامين، لاتهامه بسرقة 800 ألف جنيه من توكيل ملابس شهير كان يعمل به بمدينة نجع حمادي.
تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي، بلاغا من ناصر عبده أحمد، صاحب توكيل ملابس شهير بنجع حمادي، بلاغا يتهم فيه زكريا.ع.ا، عامل بنفس التوكيل، بسرقة 800 ألف جنيه .
تم ضبط المتهم واحالة القضية إلى جهات التحقيق، ومنها إلى محكمة جنح نجع حمادي، والتي عاقبت المتهم بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ.
السجن والغرامة لعامل سرق 800 ألف جنيه من محل ملابس بقناالإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:09 م
سجن
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عاقبت محكمة جنح نجع حمادي الجزئية، برئاسة المستشار أحمد حسنين، عاملا بالسجن لمدة عامين، لاتهامه بسرقة 800 ألف جنيه من توكيل ملابس شهير كان يعمل به بمدينة نجع حمادي.
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