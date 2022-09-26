اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن والغرامة لعامل سرق 800 ألف جنيه من محل ملابس بقنا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:09 م
السجن والغرامة لعامل سرق 800 ألف جنيه من محل ملابس بقنا سجن
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنح نجع حمادي الجزئية، برئاسة المستشار أحمد حسنين، عاملا بالسجن لمدة عامين، لاتهامه بسرقة 800 ألف جنيه من توكيل ملابس شهير كان يعمل به بمدينة نجع حمادي.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي، بلاغا من ناصر عبده أحمد، صاحب توكيل ملابس شهير بنجع حمادي، بلاغا يتهم فيه زكريا.ع.ا، عامل بنفس التوكيل، بسرقة 800 ألف جنيه .

تم ضبط المتهم واحالة القضية إلى جهات التحقيق، ومنها إلى محكمة جنح نجع حمادي، والتي عاقبت المتهم بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ.




 


جنايات نجع حمادي

معاقبة عامل

نجع حمادي

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة