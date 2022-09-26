السجن المؤبد لشقيقين في اتهامهما بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ج.ع" عامل، وشقيقه "ف.ع"، بالسجن المؤبد غيابيا، لاتهامهما بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز المراغة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 ، بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة، عن قيام المتهمين بإحراز سلاح نارى "بندقية آلية "وذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة ، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
السجن المؤبد لشقيقين في اتهامهما بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بسوهاجالإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:40 م
محكمة
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ج.ع" عامل، وشقيقه "ف.ع"، بالسجن المؤبد غيابيا، لاتهامهما بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز المراغة.
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