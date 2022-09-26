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الرئيس السيسي يوجه بالإسراع فى خطوات إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:51 م
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع فى خطوات إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء، وذلك وفق المعايير العالمية، وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مع توفير عوامل استدامة فاعلية الادارة والتشغيل.
 
شارك في الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية،  واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء هشام مصطفى سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية، وعميد دكتور مهندس أحمد صلاح أبو العزم استشاري المخازن الاستراتيجية بالكلية الفنية العسكرية، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

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