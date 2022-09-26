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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البلغارى لتعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:26 م
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البلغارى لتعزيز التعاون المشترك الرئيس السيسى و نظيره البلغاري
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة. 
 
وأكد الرئيس البلغاري خلال الاتصال الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات بلغاريا مع مصر، وذلك في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى دول الاتحاد الأوروبي.
 
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس من جانبه أكد على متانة العلاقات الودية بين مصر وبلغاريا، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي للتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين.

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