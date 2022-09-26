الداخلية تضبط 1712 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1712) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط عدد (485) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات (20 طن أسمنت - 63٫320 طن "دقيق أبيض – ملح طعام – سكر – أرز - أعلاف – أسمدة" – 14119 عبوة سجائر) ، وكذا (719) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" - 66 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 90 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 8 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 5 قضية توقف عن الإنتاج – 534 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (5٫700 طن دقيق بلدى مدعم – 110 رغيف بلدى مدعم – 160 بطاقة ذكية) ، وكذا ضبط (27) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (19٫660 طن "سكر – أسمدة مدعمة" – 20 إسطوانة بوتاجاز – 504 عبوة زيت تموينى مدعمة - 72400 لتر مواد بترولية – 3 ماكينة تعبئة).. بحجم مضبوطات بلغت (117٫240 طن – 160 بطاقة ذكية – 110 رغيف بلدى مدعم – 20 إسطوانة بوتاجاز – 504 عبوة زيت تموينى مدعمة - 72400 لتر "مواد بترولية" – 3 ماكينة تعبئة - 14119 عبوة "سجائر").. كان أبرزها ضبط (14 طن "سكر تموينى مدعم") معبأ داخل شكائر مدون عليها علامات تجارية مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه لإعادة تعبئته دخل عبوات سكر حر بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر ، وكذا ضبط (1٫600 طن "سكر تموينى مدعم") معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية.... بحوزة (مالك مخزن بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (12٫470 طن "زيت طعام – سكر حر – أرز أبيض") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (46500 لتر مواد بترولية "بنزين - سولار") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى للإستيلاء على الدعم المقرر.. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة وضبط (20 طن "أسمنت") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (7) قضايا بمضبوطات بلغت (159 قطعة "46 قطع صوتية – 41 قطعة ضوئية – 72 قطعة ملصق") وضبط (4 طن "لحوم مجمدة") بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (3٫100 طن "مقطعات دواجن") بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللوان والقوام ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (1٫825 طن "مصنعات لحوم") معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة) بمحافظة الإسكندرية وضبط (15٫825 طن "أرز شعير") بدون مستندات تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بدون تفويض من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مضرب أرز بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة وضبط (3 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة قنا.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (42) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (18834 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).