ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن المركز الإعلامي في الجيش "جميع الأفراد الستة الذين كانوا على متن الطائرة، بمن فيهم طياران، لقوا مصرعهم".. ولم ينشر الجيش حتى الآن تفاصيل حول سبب التحطم الذي يأتي بعد أكثر من شهر من وقوع حادث مماثل في بلوشستان.

ففى أول أغسطس الماضي، فقدت مروحية تابعة للجيش الباكستاني على متنها 6 أشخاص، بمن فيهم قائد الفيلق 12 الفريق سرفراز علي، الاتصال بمراقبة الحركة الجوية في منطقة لاسبيلا في بلوشستان، وبعد يوم واحد تم العثور على حطام المروحية بالقرب من موسى قوط، وكان جميع أفرادها لقوا مصرعهم، فيما أرجع الجيش سبب وقوع الحادث إلى سوء الأحوال الجوية.