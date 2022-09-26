اليوم السابع
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الجيزة تشن حملة مكبرة لضبط عربات الكارو التى تلقى مخلفات بالطريق العام

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 05:46 م
الجيزة تشن حملة مكبرة لضبط عربات الكارو التى تلقى مخلفات بالطريق العام سيارة كارو
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال حى بولاق الدكرور، حملة مكبرة بالقطاع الشمالى بالتعاون مع شرطة المرافق بدءا من شارع ناهيا حتى الطريق الدائرى، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام.

وأسفرت الحملة عن رفع عربات كارو وتكاتك متهالكة بالجزيرة الوسطى والمقاهي والأكشاك المخالفة والباعة الجائلين، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، وتحرير محاضر للمخالفين، وذلك بمتابعة عبد الله نور رئيس حى بولاق.

ضبط عربات الكارو
ضبط عربات الكارو

 

عربات الكارو
عربات الكارو

 


حملة لازالة الاشغالات

حملة لازالة التعديات

حملة إشغالات

حملات ازالة

بولاق الدكرور

الجيزة



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