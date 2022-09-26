اليوم السابع
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"الجوازات" تخصص أماكن لأصحاب الحالات الإنسانية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 11:47 ص
"الجوازات" تخصص أماكن لأصحاب الحالات الإنسانية الأحوال المدنية _أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى ـ أسماء شلبى

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان .. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم. 
           
وأكدت الداخلية على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين المترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

وزارة الداخلية

حملات أمنية

قوات الأمن

الأمن العام

ضبط المتهمين

أخبار الحوادث



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