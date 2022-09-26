اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 12:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين" توقع غدا عقود أكبر مشروع لإنشاء المستودعات الاستراتيجية بأربع محافظات

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 12:00 ص
"التموين" توقع غدا عقود أكبر مشروع لإنشاء المستودعات الاستراتيجية بأربع محافظات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة غدا الثلاثاء عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات " الشرقية والسويس والفيوم ، والأقصر"، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ومن المقرر حضور عددا من الوزراء ومحافظي  الشرقية والسويس والفيوم ، والأقصر.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ  توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية  يكفى على مدار العام، على أن يتم  بعد ذلك الإعلان عن المرحلة الثانية لانشاء المستودعات الاستراتيجية في محافظات أخرى.

 


التموين

المستودعات الاستراتيجية

مخازن استراتجية

مخزون السلع الغذائية

مخزون السلع الأساسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة