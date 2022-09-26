التعليم: تطبيق درجات أعمال السنة على طلاب النقل بالثانوى العام

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تطبيق درجات أعمال السنة على طلاب النقل بالمرحلة الثانوية "الصفين الأول والثانى الثانوى العام"، مع استثناء طلاب الثانوية العامة من أعمال السنة نظرا لطبيعة التقييم والامتحان فيها والتى تعتمد على امتحان دور أول وثاني فقط.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم تطبيق قواعد درجات أعمال السنة على طلبة الثانوى العام بنفس الضوابط التى تم الإعلان عنها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط وآليات تطبيق أعمال السنة للطلاب بداية من الصف السادس الابتدائي، موضحة أنه تقسم بواقع 5% للسلوك، و5% مواظبة، و10% اختبار يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر.