اليوم السابع
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‫‬ خلال لقاء الغرفة الأمريكية..

التخطيط: برنامج الإصلاح الهيكلى يهدف لرفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:31 م
التخطيط: برنامج الإصلاح الهيكلى يهدف لرفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الدكتورة هالة السعيد
كتب عبد الحليم سالم

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أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة برئاسة طارق توفيق، على أهمية استمرار التعاون والدعم بين غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والوزارة والحكومة المصرية، مؤكدة على الاهتمام بالتعاون المستقبلي بين جميع أصحاب المصلحة، مع مراعاة الاتجاهات الحديثة في النشاط الاقتصادي العالمي.
 
وأشارت هالة السعيد إلى أداء الاقتصاد العالمي، موضحة أن جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية السائدة، مستعرضة توقعات الجهات الدولية لمعدلات النمو والتضخم والبطالة العالمية.
 
وأوضحت السعيد أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، والذي يهدف إلى التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، كما يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير فى الاقتصاد المصرى، هى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 

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