التحريات تكشف ملابسات مصرع طفل غرقا في نهر النيل بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث غرق طفل في نهر النيل بالصف، وأشارت التحريات إلى أنه لقى مصرعه لعدم إجادته السباحة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفل، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل في نهر النيل بالصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 13 سنة، غرق في نهر النيل، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.