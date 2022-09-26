البابا تواضروس: مبادرة بنت الملك تضع 4000 جنيه لكل فتاة من الأسر الأولى بالرعاية

كتب: محمد الأحمدى - تصوير حسين طلال

قال قداسة البابا تواضروس الثانى إن بنك ناصر الاجتماعى يعتبر بنكا متفردا فى المنطقة العربية، فهو بمثابة عمل جيد وأمين وله دوره الاجتماعي، فالله يعطينا مثالا للتعاون، والله أرسل رسالة لكل إنسان أن تتعاون مع الآخر، فباختلاف الآخر نكمل بعضنا البعض.

وتابع خلال كلمته باحتفالية مشروع بنت الملك، أن المبادرة تتميز بالكرامة، فيوضع للفتاة من الأسر الأولى بالرعاية فى حسابها فى البنك بمجرد وصولها سن 17، مبلغ 4000 جنيه وتزيد مع الأيام ومع العشور، وحينما يأتى موعد زفافها تستطيع أن تصرف من هذا المبلغ ويحفظ كرامتها ويساعدها أن تكون أسرة صالحة.

وتقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وتشهد الاحتفالية حضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، و السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والأستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وتقام الاحتفالية علي مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.