الانتهاء من 34.5 ألف وصلة منزلية بقرى حياة كريمة في ساقلته والمراغة بسوهاج.. صور

المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، أستهدافت في محافظة سوهاج 181 قرية داخل 7 مراكز على مستوى المحافظة هي طما ودار السلام وجرجا والبلينا والمنشاه ومركزى ساقلته والمراغة شمال وشرقى المحافظة.

المركزين حيا بإهتمام كبير من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في شتى المجالات والقطاعات وكان لقطا مياه الشرب والصرف الصحى النصيب الأكبر من تلك الأعمال خاصة في تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول اعمال توصيل الوصلات المنزلية داخل 14 قرية بمركز ومدينة ساقلته و23 قرية داخل نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة حيث تم تنفيذ الأعمال بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تعرف عليها من خلال النقاط التالية.

1 – عدد القرى المستهدفة بالوصلات المنزلية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمراغة 23 قرية.

2 – عدد القرى المستهدفة بالوصلات المنزلية ضمن مبادرة حياة كريمة بساقلته 14 قرية.

3 – تم الإنتهاء من تنفيذ 9500 وصلة منزلية من 12500 وصلة بمركز ساقلته.

4 - تم الانتهاء من تنفيذ 25000 وصلة منزلية من 49500 وصلة بمركز المراغة.

5 -عدد القرى الجارى بها تنفيذ مشروعات صرف صحى بمركز طما 34 قرية وتبلغ عدد الوصلات المنزلية بتلك القرى 43910 .

6- جارى تنفيذ 19 مشروع صرف صحى بمركز دار السلام تشمل 24171 وصلة منزلية.

7 - ويبلغ عدد القرى التى يتم بها تنفيذ مشروعات صرف صحى فى مركز المنشاة 33 قرية تشمل 51801 وصلة منزلية.

8 - تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 29 قرية بمركز جرجا تضم 43288 وصلة منزلية.

9 - تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 29 قرية بمركز البلينا تشمل 52281 وصلة منزلية.