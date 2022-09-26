الانتهاء من وحدة إسعاف ببرج العرب وتجهيز 4 وحدات طبية جديدة ضمن "حياة كريمة"

شهدت قرى ومراكز مدينة برج العرب القديم، طفرة تنموية كبرى، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاعا، فى مقدمتها قطاع "الصحة"، والذى يتضمن تنفيذ 5 مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف، ووحدات طبية بالقرى، مع رفع كفاءة وتطوير الوحدات الطبية الحالية.

من جانبه قال اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، أن قطاع الصحة والخدمات الطبية شهد نقلة نوعية فى مدينة برج العرب القديم، حيث لم يكن بالمدينة وحدات إسعاف، وتم تجهيز الأرض وبناء وحدة الإسعاف، وتسليم الوحدة لهيئة الإسعاف للتشغيل، وحاليا تعمل الوحدة منذ 5 أشهر، ويوجد به 2 سيارة إسعاف مجهزة بأحداث الوحدات الطبية، والمسعفين المدربين لتقديم الخدمة الطبية اللازمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الوحدات الطبية ووحدات طب الأسرة والوحدات الريفية، كما تم تجهيز 4 قطع أراضى لإنشاء وحدات طبية وأسرية عليها، وتم الانتهاء من 3 وحدات طبية، والوحدة الرابعة بنسبة تنفيذ 95% وجار الانتهاء منها والتشغيل.

ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموى تشهده المدينة منذ سنوات، ويبلغ إجمالى عدد مشروعات حياة كريمة 144 مشروعا، مقسمة على 17 قطاعا، أولا 44 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف، 10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب، 5 مشروعات فى قطاع الصحة، 5 مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف، 22 مشروعا فى قطاع المدارس، 6 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة، 5 مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، مشروعان فى مجال البريد، 8 مشروعات فى قطاع الكهرباء، 9 مشروعات فى قطاع الاتصالات، 6 مشروعات لإنشاء أبراج المحمول، مشروع فى قطاع الرى، مشروع فى قطاع الزراعة، 3 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعية، 4 مشروعات فى مجال المجمعات الحكومية، 6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية، 4 مشروعات لإقامة المبانى المتنوعة، 8 مشروعات فى قطاع الطرق الداخلية، مشروع فى قطاع الطرق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.