اليوم السابع
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الانتهاء من ترقيم 1700 توك توك فى حى الطالبية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:00 ص
الانتهاء من ترقيم 1700 توك توك فى حى الطالبية توك توك
كتبت - مرام محمد

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تعد محافظة الجيزة، من أوائل المحافظات التي طبقت قرار ترقيم التكاتك منذ صدوره في عام 2018، فقد دفعها الانتشار الواسع لمركبات التوك توك للبحث على خطط بديلة لتسجيل تلك المركبات لضبط المخالفين ومنع وقوع أي حوادث بها، وذلك في إطار الإجراءات الانضباطية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، لتقنين وتنظيم عملها لحين البت فى ترخيصها؛ والحد من العشوائية.
 
ويعد حي الطالبية من الأحياء التي شهدت تفعيلا لقرار ترقيم التوك توك منذ صدوره، حيث تم ترقيم 1700 توك توك حتى الآن في نطاق الحي، من خلال الأجهزة التنفيذية، والتي نفذت بدورها حصر لجميع التكاتك وأضافتها إلى قاعدة بيانات، وحملات لتنظيم خطوط سير التوك توك وترقيمها واستخراج تراخيصها، من خلال تحرير مستندات برقم كل توك توك، ومالكه، ومسقط رأسه، بشكل رسمي، وذلك بمعرفة إدارة الإشغالات بالحي؛ تسهيلا لضبط المخالفين، والحد من وقوع حوادث السير.
 
ويتيح الحي لقائدي المركبات، خدمة ترقيم التوك توك، من خلال إحضار صورة مستند الشركة المستوردة، وصورة عقد أو وثيقة الملكية، وصورة من بطاقة صاحب التوك توك والسائق، وأصول المستندات للاطلاع عليها، وذلك بمقر الحي أمام شارع العريش، ومن بعدها يقوم الحي بوضع ملصق مطبوع من قبل قسم أو مركز الشرطة عليه شعار الشرطة، ويوضح رقم خاص بالمركبة؛ وذلك لتسهيل عملية الضبط والإحضار حال ارتكاب صاحب التوك توك مخالفة.

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الجيزة



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