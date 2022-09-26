اليوم السابع
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الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:22 ص
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الأقباط الكاثوليك بصعيد مصر يحتفلون بعيد الصليب غدا الثلاثاء

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:00 ص
الأقباط الكاثوليك بصعيد مصر يحتفلون بعيد الصليب غدا الثلاثاء قداس عيد الصليب بالكنائس
كتب ـ محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في محافظات الصعيد بعيد الصليب مع الكنيسة الأرثوذكسية غدا الثلاثاء، الموافق 27 سبتمبر الجارى.
 
وقال الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، إن عيد الصليب يكون القداسات فيه بالطقس الفرايحى، بالإضافة إلى زفة بالصليب احتفالا باكتشاف القديسة هيلانة الصليب فى القدس، حيث يعتبر من الأعياد الكبرى.
 
وذكر خلال تصريحات خاصة، أن عيد الصليب يأتى بعد عيد النيروز الذى يوجد فيه البلح والجوافة الذى يعبر عن معنى الاستشهاد ونواة البلحة وذلك من أجل أن يفهم الأطفال المعنى الإيمانى فقط، ويأتى الصليب بعد النيروز فيكون القوة التى يستمدها الأقباط أن الصليب يوصلهم للفرح السماوى.  

الكنيسه الكاثوليكيه

عيد الصليب

الصليب المقدس

نبات الريحان



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