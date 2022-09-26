الأقباط الكاثوليك بصعيد مصر يحتفلون بعيد الصليب غدا الثلاثاء

كتب ـ محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في محافظات الصعيد بعيد الصليب مع الكنيسة الأرثوذكسية غدا الثلاثاء، الموافق 27 سبتمبر الجارى.

وقال الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، إن عيد الصليب يكون القداسات فيه بالطقس الفرايحى، بالإضافة إلى زفة بالصليب احتفالا باكتشاف القديسة هيلانة الصليب فى القدس، حيث يعتبر من الأعياد الكبرى.

وذكر خلال تصريحات خاصة، أن عيد الصليب يأتى بعد عيد النيروز الذى يوجد فيه البلح والجوافة الذى يعبر عن معنى الاستشهاد ونواة البلحة وذلك من أجل أن يفهم الأطفال المعنى الإيمانى فقط، ويأتى الصليب بعد النيروز فيكون القوة التى يستمدها الأقباط أن الصليب يوصلهم للفرح السماوى.