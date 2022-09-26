اعرف محاذير السير بالطرق فى قانون المرور الجديد تفاديا للمساءلة القانونية

كتب عبد الرحمن سيد

نص قانون المرور الجديد الذى تتم مناقشته داخل مجلس النواب، على مجموعة من المحظورات على سائق السيارة، وتعرضه للمساءلة القانونية أثناء سيره على الطرق ومنها:-

- التسبب فى تلوث الطريق وإلقاء الفضلات والقمامة ومخالفات البناء، أو إصدار أصوات مزعجة للسيارة.

- عدم التزام سائق السيارة بالحد الأدنى والأقصى للسرعات المقررة على الطرق.

- ارتكاب أى فعل فاضح، أو المساهمة فيه لمخالفة الآداب العامة فى المركبة.

- السماح بركوب أشخاص، أو تحميل دواب فى غير الأماكن المخصصة لها.

- قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار الصالحة والمقررة لها، وفقا للمواصفات القياسية.

- الوقوف بالسيارة ليلا فى الطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة، وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة.

- استعمال السيارة فى مواكب خاصة وتجمعات دون وجود تصريح من الجهات المختصة.

- تركيب أجهزة تثبيت أو مصابيح للمركبة أو ملصقات أو معلقات على جسم السيارة أو استخدام أجهزة تؤثر على الرادارات على طرق ويتم القبض عليه وعرضه على النيابة العامة

- نقل مواد وسلع وأدوات أو أشياء محظورة قانونيا وتعرض حياة المواطنين للخطر.

- مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعى التى تمر بالبلاد.