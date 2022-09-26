استمرار حملة تقليم الأشجار المتداخلة مع الكهرباء في بيلا بكفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، اليوم الإثنين، حملة تقليم وقص الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء، بجانب تكثيف الجهود في ملف النظافة والإنارة اليومية بالمدينة والقري، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ففي مدينة بيلا، قام مجلس المدينة بالعديد من الجهود ضمن تقريرها اليومي والذي تضمن الإشارة إلى قيام المجلس بتكثيف الجهود في ملف النظافة، ورفع كفاءة الشوارع من المخلفات والأتربة، في حين تواصل فرق النظافة برفع الأتربة ومخلفات وحاويات القمامة من كافة شوارع وأحياء المدينة، فيما قامت إدارة التنمية بمواصلة حملة قص وتهذيب الأشجار المتداخلة بأسلاك الكهرباء بعدد من شوارع المدينة منها شارع النيل، بالإضافة إلي تهذيب الأشجار في بعض المصالح الحكومية منها المركز الطبي الحضري، بإشراف علي أمين، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة.

في حين تواصل المجالس القروية بمركز بيلا، جهودها اليومية لرفع التراكمات والمخلفات وجمع القمامة بالقرى والعزب والنجوع، وكذلك تمهيد وتسوية الطرق الترابية، وصيانة أعمدة الإنارة بعدد من القرى والتوابع، من خلال التواجد الميداني لرؤساء القرى كل في نطاق قريته، بإشراف أيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى.