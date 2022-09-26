استعدادا لقمة المناخ Cop27.. أبرز 23 مشروعا من إجمالى 35 بشرم الشيخ

كتبت منال العيسوى

لم يتبقى سوى 40 يوما تقريبا على انطلاق الـ Cop27 قمة الأطراف لاتفاقية للأمم المتحدة لتغير المناخ، الذى سيعقد في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الحالى فى الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر، وخلال هذا العام منذ إعلان خبر الاستضافة وكل أجهزة الدولة تعمل على قدم وساق لخروج المؤتمر بصورة مشرفة أمام العالم، الأمر الذى تتطلب الانتهاء من حوالى 23 مشروعا وطنيا.

خلال هذا التقرير ننشر قائمة المشروعات التى تمت فى مدينة السلام استعدادا للحدث العالمى.

‏1- مشروع إنشاء جسر علوي على طريق الملك سلمان، الذى يضم خمسة محاور لربط طريق السلام والطريق الأوسط والطريق الدائري.

‏2- تنفيذ عدد من المبانى الصديقة للبيئة، منها مبنى مجلس المدينة ليكون نموذج حى مميز.

‏3- تنفيذ اعمال تطوير الحديقة المركزية بشرم الشيخ التى تقدر مساحتها بـ 110 آلاف متر مربع فى منطقة حى النور.

‏4- تنفيذ اعمال التطوير للمركز التجاري بقلب مدينة شرم الشيخ.

‏5- تشمل أيضا المشروعات اعمال تطوير المجمع البنكي فى مدينة السلام.

‏6- كما تتصدر قائمة المشروعات الخضراء التى تأتى فى إطار إعلان شرم مدينة خضراء ، هى إنشاء ثلاث محطات للطاقة الشمسية .

7-وشملت المشروعات أيضا ضمن منظومة النقل المستدام داخل المدينة انشاء محطتين اتوبيسات للنقل العام تعمل بالطاقة الكهربائية.

‏8- ‏إنشاء محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية.

‏9- وتتضمن مشروعات الاستعداد لقمة المناخ مشروع مصر القديمة الذى يتم فى منطقة السوق التجارى القديم، بمدينة شرم الشيخ.

‏10- ومشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد باعتباره نموذج فريد، وكمبنى حكومى ذكى مصمم بأحدث التقنيات، فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.

‏11- ثم مشروع رفع كفاءة وتطوير مضمار الهجن الدولى، وإنشاء منطقة العزب ومسجد المضمار.

‏12- كذلك مشروع إنشاء مسجدى دهب ونويبع.

‏13-اضافة إلى تسليم 44 بيت بدوى.

‏14- ثم مشروع التطوير الشامل لمحيط مسجد الصحابة بالسوق القديم، باعتبار المكان من أهم المزارات الدينية والسياحية والثقافية.

‏15- إطلاق مشروع ممشى أهل مصر بمدينة طور سيناء

16- افتتاح مسجد "الصديق" بطريق مضمار الهجن بالمنطقة الصناعية بمدينة طور سيناء بمساحة 500 متر .

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‏17- تجهيز بناء مسجدين جديدين إحداهما بمدينة دهب، والآخر فى مدينة نويبع بتكلفة 10 ملايين جنيه.

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‏ 18- وضع حجر أساس مركز الرصد الأمنى الموحد للمحافظة بمدينة شرم الشيخ، حيث انه المركز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

19- تنفيذ عدد من مشروعات الخدمات الصحية بتكلفة 328.7 مليون جنيه منها .

20- وتتضمن قائمة المشروعات الخضراء بشرم أيضا انشاء محطة تحلية مياه نبق.

21- إنشاء سوق بدر الحضارى بمدينة طور سيناء ضمن هذه المشروعات للتخديم على وفود المؤتمر.

22- وتطوير مركز صون الطبيعة بمحمية نبق ضمن قائمة المشروعات استعدادا للقمة.

23- شركات نظافة تتولى جمع ونقل المخلفات وهو الأمر المرتبط بمشروع مجمع إعادة تدوير المخلفات.