استطلاع: 66% من الطيارين الهنود ينامون فى قمرة القيادة بمنتصف الرحلة

كتب خالد إبراهيم

أصبح إرهاق الطيارين على نحو متزايد أحد أهم اهتمامات الطيران العالمى، وأدى استطلاع حديث شمل 542 طيارًا هنديا، اعترف معظمهم بالنوم أثناء الرحلة، وكشفت إحدى المنظمات غير الحكومية ومقرها غوروغرام، عن إحصائية مثيرة للقلق بشأن "النعاس أثناء النهار" عندما أفاد 66% من الطيارين الهنود الذين يسافرون إقليميا ومحليا فى غضون 4 ساعات طيران، أنهم ناموا في قمرة القيادة دون إرادتهم.

وجاء فى الاستطلاع أنه "بناءً على ردودهم، فإن حوالى 54% من الطيارين يعانون من النعاس الشديد أثناء النهار، بينما يعانى 41% من النعاس المعتدل أثناء النهار"، بحسب موقع timesnownews الهندى.

وذكر 74% من الطيارين أن المغادرة الصباحية هى السبب الرئيسى للإرهاق، والذى يُعزى أيضًا إلى الرحلات الجوية المتتالية، حتى 168 ساعة طيران دون إجازة أسبوعية وتعطيل نمط الراحة أو النوم بسبب الرحلات الجوية المتناوبة ليلا ونهارا.



قمرة الطائرة

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن أربعة أشخاص، منهم اثنين سياسيان وموظف وطيار، نجوا جميعًا من حادث تحطم مروحية، بأعجوبة، عندما اصطدمت طائرتهم بخط كهرباء، وسقطت على الأرض واشتعلت فيها النيران، وفقا لموقع نيويورك بوست.

مقطع الفيديو الصادم يصور اللحظة التي انجرفت فيها المروحية الفضية التي تقل النائب البرازيلي هيرسيليو أراوجو دينيز، وديفيد باروسو، نائب عمدة جوفيرنادور فالاداريس، ببطء إلى سلك الكهرباء.

وقالت إدارة الإطفاء إن الطيار فقد السيطرة قبل أن يصطدم بخط الكهرباء، وتم تسجيل فيديو الاصطدام من قبل شاهد على الأرض ويمكن سماع المتفرجين وهم يلهثون من الرعب حيث فقدت المروحية توازنها وسقطت على الأرض واشتعلت فيها النيران.

وقالت ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، إن الأربعة الذين كانوا على متنها نجوا مع إصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وذكرت إدارة الإطفاء أن الطيار فقد السيطرة قبل أن يصطدم بخط الكهرباء على جانب طريق سريع ، حسبما ذكرت وسائل محلية.